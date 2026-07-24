La politica in short

Da liberoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La vicesindaca di Livorno si chiama Libera. La sua nomina è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle sue funzioni o incarichi. Non sono stati forniti commenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche riguardo alla sua posizione. La notizia si concentra esclusivamente sulla sua identità e sul fatto che ricopre il ruolo di vicesindaca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vicesindaca di Livorno ha un nome che ci piace moltissimo, si chiama Libera, come questa rubrica, il femminile di questo giornale. E ha anche gambe strepitose, lo diciamo da donna a donna, con ammirazione e pure un pizzico d’invidia. Libera Camici, del Pd, con delega alle Pari Opportunità, è stata attaccata perché in una conferenza stampa si è presentata in short e, nonostante all’ordine del giorno ci fossero questioni importanti, a far discutere sono state le sue gambe. Sui social le critiche sono degenerate in insulti sessisti e per questo solidarizziamo con la vicesindaca. Ha ragione quando dice che se un uomo avesse sfoggiato un paio... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la politica in short
© Liberoquotidiano.it - La politica in short
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hayali klagt AFD an , , , , , ,

Video Hayali klagt AFD an , , , , , ,

Notizie e thread social correlati

Lilius Short Comedy Festival: la 2° edizione il 24 luglioIl Lilius Short Comedy Festival si terrà il 24 luglio a Santa Marinella, alla sua seconda edizione.

Italy Short Film Days Berlin: la 1° edizione dal 4 al 7 giugnoDal 4 al 7 giugno si svolge a Berlino la prima edizione di Italy Short Film Days, un evento dedicato esclusivamente al cinema breve italiano.

Argomenti più discussi: La vicesindaca di Livorno: Insultata per un paio shorts. Ferita dai tanti commenti di donne: colpito il mio corpo, non le mie idee; PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B7N3YW49 | A1JU1K; Perché le assemblee cittadine non possono contrastare il populismo; Tokyo consiglia gli shorts in ufficio contro il caldo. Le colleghe protestano: Vedere i peli degli uomini è molestia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web