La politica in short
La vicesindaca di Livorno si chiama Libera. La sua nomina è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle sue funzioni o incarichi. Non sono stati forniti commenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche riguardo alla sua posizione. La notizia si concentra esclusivamente sulla sua identità e sul fatto che ricopre il ruolo di vicesindaca.
La vicesindaca di Livorno ha un nome che ci piace moltissimo, si chiama Libera, come questa rubrica, il femminile di questo giornale. E ha anche gambe strepitose, lo diciamo da donna a donna, con ammirazione e pure un pizzico d’invidia. Libera Camici, del Pd, con delega alle Pari Opportunità, è stata attaccata perché in una conferenza stampa si è presentata in short e, nonostante all’ordine del giorno ci fossero questioni importanti, a far discutere sono state le sue gambe. Sui social le critiche sono degenerate in insulti sessisti e per questo solidarizziamo con la vicesindaca. Ha ragione quando dice che se un uomo avesse sfoggiato un paio... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Argomenti più discussi: La vicesindaca di Livorno: Insultata per un paio shorts. Ferita dai tanti commenti di donne: colpito il mio corpo, non le mie idee; PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B7N3YW49 | A1JU1K; Perché le assemblee cittadine non possono contrastare il populismo; Tokyo consiglia gli shorts in ufficio contro il caldo. Le colleghe protestano: Vedere i peli degli uomini è molestia.
https://short.do/9XvVCN Politica. Prof. Petteruti (figlio dell'ex Sindaco di CE) nuovo Coord. Prov. Avanti PSI. Possibile proposta di Maraio come Primo Cittadino del campo largo facebook
Fino ad oggi, per la legge italiana questi soggetti non esistevano: non era riconosciuta la loro funzione educativa. Ricordo la difficoltà da ministra nel trovare un canale legislativo per riaprire i centri estivi. Io arrivo alla politica dall’associazionismo educativo ca x.com