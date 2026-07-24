la politica in short

La vicesindaca di Livorno ha un nome che ci piace moltissimo, si chiama Libera, come questa rubrica, il femminile di questo giornale. E ha anche gambe strepitose, lo diciamo da donna a donna, con ammirazione e pure un pizzico d’invidia. Libera Camici, del Pd, con delega alle Pari Opportunità, è stata attaccata perché in una conferenza stampa si è presentata in short e, nonostante all’ordine del giorno ci fossero questioni importanti, a far discutere sono state le sue gambe. Sui social le critiche sono degenerate in insulti sessisti e per questo solidarizziamo con la vicesindaca. Ha ragione quando dice che se un uomo avesse sfoggiato un paio... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Italy Short Film Days Berlin: la 1° edizione dal 4 al 7 giugnoDal 4 al 7 giugno si svolge a Berlino la prima edizione di Italy Short Film Days, un evento dedicato esclusivamente al cinema breve italiano.

Argomenti più discussi: La vicesindaca di Livorno: Insultata per un paio shorts. Ferita dai tanti commenti di donne: colpito il mio corpo, non le mie idee; PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B7N3YW49 | A1JU1K; Perché le assemblee cittadine non possono contrastare il populismo; Tokyo consiglia gli shorts in ufficio contro il caldo. Le colleghe protestano: Vedere i peli degli uomini è molestia.

Fino ad oggi, per la legge italiana questi soggetti non esistevano: non era riconosciuta la loro funzione educativa. Ricordo la difficoltà da ministra nel trovare un canale legislativo per riaprire i centri estivi. Io arrivo alla politica dall’associazionismo educativo ca x.com