Dal 4 al 7 giugno si svolge a Berlino la prima edizione di Italy Short Film Days, un evento dedicato esclusivamente al cinema breve italiano. La manifestazione si propone come un punto di incontro tra la produzione italiana e la scena culturale internazionale, offrendo una piattaforma per la proiezione e la discussione di cortometraggi provenienti da diverse regioni d’Italia. La rassegna mira a promuovere i film brevi italiani nel panorama europeo.

Dal 4 al 7 giugno prende vita Italy Short Film Days Berlin, il primo appuntamento dedicato in modo verticale al cinema breve italiano e pensato come spazio di incontro tra l’Italia e la scena culturale internazionale. L’iniziativa è promossa da Kreuzberg Media Verlag e dalla Associazione Raw Drivers, con il supporto del Main Sponsor Insurgence.co, fondato da Niccolò Messina, tra i principali visionari internazionali del cinema low budget americano. Insurgence affianca il festival tedesco “made in Taxidrivers” nel lancio della prima edizione e nello sviluppo di un ecosistema europeo dedicato al cortometraggio italiano. Italy Short Film Days Berlin Attraverso Insurgence.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Italy Short Film Days Berlin: la 1° edizione dal 4 al 7 giugno

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugnoAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival , in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca .

Bref International Short Film Festival: la seconda edizione si è conclusa tra antifascismo e molteplici filmIn una piccola città in mezzo alle montagne innevate del nord Italia, qualcuno crede ancora nella potenza del cinema come mezzo di comunicazione,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Nasce Italy Short Film Days Berlin dal 4 al 7 giugno; A Berlino nasce l’Italy Short Film Days; Italy Short Film Days Berlin, nasce l’evento che unisce i cortometraggi italiani alla scena internazionale; ITALY SHORT FILM DAYS BERLIN 1 - La line-up dei 30 cortometraggi in concorso.

Italy Short Film Days Berlin: ecco i 30 cortometraggi in concorsoDal 4 al 7 giugno prende vita Italy Short Film Days Berlin, il primo appuntamento dedicato in modo verticale al cinema breve italiano e pensato come spazio di incontro tra l'Italia e la scena cultural ... comingsoon.it

Italy Short Film Days Berlin: dal 4 al 7 giugno il debutto del cinema breve italianoDal 4 al 7 giugno debutta Italy Short Film Days Berlin, il primo evento interamente dedicato al cortometraggio italiano, concepito come uno spazio di incontro tra l’Italia e la scena culturale ... it.blastingnews.com

0% lemon short film - editing advice needed reddit

Le prime immagini ufficiali di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. The Echo Chamber è basato sull'ultimo soggetto scritto da Bernardo Bertolucci. La sceneggiatura, invece, è stata firmata i x.com