la poiana di harris che vola sul paese

Una grande poiana di Harris vola sopra il centro abitato di Riolo Terme, spostandosi tra gli alberi. La presenza dell’uccello viene segnalata da alcuni residenti, ma non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza stabile o sulle sue modalità di sosta. La poiana si vede alternare tra i rami degli alberi, senza che siano stati comunque rilevati comportamenti anomali o situazioni di pericolo.

Le voci corrono ma di certezze non c’è traccia a proposito della grossa poiana che, a periodi alterni, staziona sugli alberi del centro abitato di Riolo Terme. I tecnici del Parco regionale della Vena del Gesso hanno accertato che si tratta di una poiana di Harris, detta anche poiana americana. Addirittura si dice che abbia beccato una persona sulla testa, però questi non rilascia dichiarazioni in merito. E già questo mina l’attendibilità delle voci, come l’assenza di qualsiasi segnalazione in tal senso agli organi deputati. Compreso il Comune dove la sindaca Federica Malavolti si dice amareggiata delle ipotesi che circolano di attacchi alle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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