Centinaia di tifosi marocchini si sono radunati a Milano per celebrare la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. La folla ha cantato e ballato in modo pacifico, rispettando le regole e l’ambiente circostante. La manifestazione si è svolta in modo ordinato, con un’atmosfera di festa condivisa tra i presenti. La partecipazione è stata inferiore rispetto a quella di quattro anni fa, ma l’entusiasmo era comunque evidente.

Milano, 5 luglio – Una festa rumorosa, ma civile, allegra e senza alcun disordine. Il numero di persone non è stato certo paragonabile a quello di quattro anni fa. Ma così come il Marocco si è confermato ai Mondiali di calcio, volando ai quarti di finale per la seconda volta consecutiva, anche i suoi tifosi si sono riversati di nuovo a festeggiare a Milano in corso Buenos Aires. https:www.ilgiorno.itvideomondiali-il-marocco-passa-ai-quarti-di-finale-tifosi-in-festa-a-milano-n6b03bg0 Subito dopo che la loro squadra ha battuto 3 -0 il Canada nella tarda serata di sabato 5 luglio, parecchie centinaia di sostenitori marocchini hanno iniziato a radunarsi verso Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Marocco vola ai quarti del Mondiale: centinaia di tifosi in festa a Milano. “Gioiamo insieme, rispettando il paese che ci ospita”

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Il Marocco elimina l'Olanda e fa festa: i giocatori si scatenano negli spogliatoi tra canti e balli

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Il #Marocco schianta 3-0 il #Canada e vola ai quarti. A segno Azzedine #Ounahi (2) e Soufiane #Rahimi . #FIFAWorldCup x.com

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