Dutton Ranch 2 cambia showrunner | la colpa è di Ed Harris e delle sue lamentele sul set

Da movieplayer.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ed Harris ci è andato giù duro sul suo ruolo come Everett McKinney nello spin-off di Yellowstone, minacciando anche di lasciare la serie. A rimetterci, invece, sarebbe stato lo showrunner. Le tensioni dietro le quinte di Dutton Ranch stanno emergendo con forza e stanno lasciando il segno nella serie. L'ultima polemica l'ha scatenata Ed Harris ed è un vero terremoto: l'attore ha espresso un forte disappunto per il trattamento riservato al suo personaggio, Everett McKinney. E le sue critiche (asprissime) non sarebbero rimaste senza conseguenze. In vista della seconda stagione, lo spin-off di Yellowstone si prepara infatti a un cambio di showrunner e a una revisione dell'equilibrio narrativo, con l'obiettivo di dare maggiore spazio al veterinario texano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Dutton Ranch | Il caos sta arrivando - Paramount+

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Temi più discussi: Ed Harris e Dutton Ranch: Mi sono sentito ingannato; Serie TV Dutton Ranch stagione 2 al via; Ed Harris attacca Dutton Ranch: Mi hanno ingannato, ero pronto a mollare tutto; Yellowstone: guida completa alle generazioni della famiglia Dutton, in ordine cronologico.

dutton ranch dutton ranch 2 cambiaDutton Ranch 2, cambia showrunner: la colpa è di Ed Harris e delle sue lamentele sul setEd Harris ci è andato giù duro sul suo ruolo come Everett McKinney nello spin-off di Yellowstone, minacciando anche di lasciare la serie. A rimetterci, invece, sarebbe stato lo showrunner. movieplayer.it

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