Il nuovo album di Charli XCX si conclude con una citazione di David Cronenberg, che parla di artisti scomparsi. La cantante ha scelto di allontanarsi dalle aspettative, mescolando musica, moda e cinema. La citazione del regista riflette sul passare del tempo e sulla perdita di figure creative. L’album si presenta come un mix di stili e riferimenti, senza seguire schemi convenzionali.

Il nuovo album di Charli XCX finisce con una citazione in cui David Cronenberg, il regista, riflette sul fatto che tantissime delle persone che hanno creato le opere d’arte che lui ama siano ormai morte da tempo. La canzone chiude con una litania che sembra non finire mai: «They’re dead, they’re gone, nothing lasts forever», dice la voce di Cronenberg, ancora e ancora e ancora e ancora. Degli undici brani che compongono Music, Fashion, Film – il primo vero album pubblicato da Charli dopo il successo inusitato di brat – è senza dubbio il più profondo, e anche quello che si avvicina di più a una riflessione su quello che vuol dire, per un’artista attiva da quasi vent’anni, diventare un successo planetario dopo essersi assestata per gran parte della propria vita adulta nella “ classe media delle popstar ”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Music, Fashion, Film Charli XCX si è voluta sottrarre a tutte le nostre aspettative

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MUSIC, FASHION, FILM by Charli XCX is existential **Reaction**

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