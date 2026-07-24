La palombella di Moretti Il ritorno a Venezia nella Mostra italiana | cinque film in Concorso

di Beatrice Un’assenza lunga trentasette anni. " Nanni Moretti mancava da Venezia dal 1889", un lapsus, quello di Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema, che la dice lunga su come sia stata percepita negli anni la scelta del regista di Caro diario di privilegiare il Festival di Cannes, dove nel 2001 ha anche conquistato la Palma d’oro con La stanza del figlio. Barbera si corregge e aggiunge: "L’ultima volta aveva partecipato con Palombella rossa. Su quella vicenda meglio tacere per carità di patria. Con la sua presenza quest’anno in concorso speriamo di farci perdonare l’errore di trentasette anni fa". Nel 1989 il suo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La palombella di Moretti. Il ritorno a Venezia nella Mostra italiana: cinque film in ConcorsoIl regista romano manca dal 1989. Si presenta con Succederà questa notte. In gara alla 83ª edizione anche i film di Bechis, De Angelis, Pallaoro, Strippoli. quotidiano.net

Palombella rossa (1989) Nanni Moretti Sacher Film RAI Radiotelevisione Italiana x.com

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