La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026 si terrà dal 2 al 12 settembre. Sono stati annunciati tutti i film in programma, con cinque italiani in concorso. Tra questi, torna in gara il regista che aveva già partecipato in passato, mentre un documentario di sette ore del regista internazionale sarà presentato fuori concorso. La lista completa delle pellicole e delle categorie è stata resa nota oggi.

In programma dal Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre, la Mostra Internazionale del Cinema ha svelato oggi l'intero programma dell'edizione 2026: ecco tutte i film presenti divisi per categorie Saranno ben 5 i film italiani in Concorso per questo 83° Festival di Venezia, al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Il programma ufficiale, presentato dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e dal direttore artistico Alberto Barbera, ha finalmente svelato tutti i film selezionati nelle varie categorie. Una selezione che riunisce grandi autori, progetti sperimentali, una sola serie tv, con, dicevamo in apertura, un'importante presenza italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Venezia 2026, tutti i film della Mostra: Nanni Moretti torna in Concorso, il doc di Guadagnino lungo 7 ore

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