La nuova maglia del Pisa Croce pallata e il rosso
La società ha mostrato la nuova maglia sui propri canali social, caratterizzata da una croce pallata e dal colore rosso. La divisa rappresenta un simbolo di storia e passione, legata alla città e ai tifosi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli tecnici o materiali della maglia. La presentazione è avvenuta esclusivamente tramite i canali ufficiali della società.
Storia, passione, un legame viscerale tra la squadra e un’intera città che la sostiene: tutto concentrato nella divisa svelata ieri sui canali social ufficiali della società di via Gioberti. Il Pisa Sporting Club ha presentato la prima divisa – che il calcio contemporaneo impone di chiamare "home kit" – che accompagnerà le gesta di capitan Caracciolo e compagni nel campionato cadetto. E lo ha fatto scegliendo un luogo d’eccezione, che trasuda pisanità in ogni angolo degli affreschi che ne decorano le pareti: la Sala delle Baleari. Nello scrigno di Palazzo Gambacorti, che custodisce alcune delle pietre miliari della storia plurisecolare della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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