La nuova maglia del Pisa Croce pallata e il rosso

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La società ha mostrato la nuova maglia sui propri canali social, caratterizzata da una croce pallata e dal colore rosso. La divisa rappresenta un simbolo di storia e passione, legata alla città e ai tifosi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli tecnici o materiali della maglia. La presentazione è avvenuta esclusivamente tramite i canali ufficiali della società.

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