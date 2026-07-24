la nuova maglia del pisa croce pallata e il rosso

Notizia in breve

La società ha mostrato la nuova maglia sui propri canali social, caratterizzata da una croce pallata e dal colore rosso. La divisa rappresenta un simbolo di storia e passione, legata alla città e ai tifosi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli tecnici o materiali della maglia. La presentazione è avvenuta esclusivamente tramite i canali ufficiali della società.