Parma ecco la nuova maglia Home 2026 2027 | torna protagonista l’iconica croce nera

Il Parma Calcio ha svelato la nuova maglia Home per la stagione 20262027, realizzata da PUMA. La divisa presenta nuovamente la croce nera, simbolo storico del club, come elemento principale del design. La maglia sarà indossata dalla prima squadra maschile, femminile e dalle squadre del settore giovanile durante tutto l’anno sportivo. La presentazione ufficiale è avvenuta nelle ultime ore.

Il Parma Calcio e PUMA hanno presentato ufficialmente il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e del settore giovanile nella stagione 20262027. Una maglia che punta a coniugare tradizione e innovazione, mantenendo al centro gli elementi identitari che da sempre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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INTER, LA NUOVA MAGLIA 2026/2027 FA IMPAZZIRE I TIFOSI

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