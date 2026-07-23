Nerazzurre con il rosso della città | lo Sporting Club presenta la nuova maglia

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pisa Sporting Club ha presentato la nuova maglia per la stagione 2026-27. Il kit, prodotto da Adidas, è di colore rosso, richiamando il colore della città. Lo sponsor principale rimane Cetilar, che compare sul fronte della maglia. La presentazione è avvenuta il 23 luglio 2026. La squadra indosserà questo abbigliamento nelle partite ufficiali del prossimo campionato.

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Pisa, 23 luglio 2026 – L’attesa è terminata, il Pisa Sporting Club ha svelato quello che sarà l’abito che indosserà nella stagione 2026-27: l’home kit targato Adidas e marchiato ancora Cetilar, che si conferma main sponsor anche nell’annata che sta per iniziare ufficialmente. La società ha scelto una scenografia d’eccezione per lanciare maglia, calzoncini e calzettoni che i giocatori porteranno in giro per l’Italia. I modelli d’eccezione Antonio Caracciolo, Matteo Tramoni e Felipe Loyola hanno preso posto nella splendida Sala delle Baleari, gioiello di Palazzo Gambacorti che custodisce affrescati alcuni dei momenti più importanti e celebri della storia plurisecolare della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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