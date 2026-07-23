Pisa, 23 luglio 2026 – L’attesa è terminata, il Pisa Sporting Club ha svelato quello che sarà l’abito che indosserà nella stagione 2026-27: l’home kit targato Adidas e marchiato ancora Cetilar, che si conferma main sponsor anche nell’annata che sta per iniziare ufficialmente. La società ha scelto una scenografia d’eccezione per lanciare maglia, calzoncini e calzettoni che i giocatori porteranno in giro per l’Italia. I modelli d’eccezione Antonio Caracciolo, Matteo Tramoni e Felipe Loyola hanno preso posto nella splendida Sala delle Baleari, gioiello di Palazzo Gambacorti che custodisce affrescati alcuni dei momenti più importanti e celebri della storia plurisecolare della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nerazzurre, con il rosso della città: lo Sporting Club presenta la nuova maglia

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