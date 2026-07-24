La nuova avventura di Alo Yoga parte dall’eyewear | arriva la collezione occhiali da sole

Alo Yoga ha lanciato la sua prima collezione di occhiali da sole, entrando nel settore dell’eyewear. La linea rappresenta il primo passo del brand nel mercato degli accessori di questa categoria, ampliando così la propria offerta di prodotti. La collezione include diversi modelli di occhiali da sole, pensati per integrare lo stile sportivo e casual del marchio. L’azienda ha annunciato che questa novità segna un’espansione strategica nel settore degli accessori.

Alo Yoga sperimenta l’eyewear, lanciando la sua prima collezione di occhiali da sole. Il brand di abbigliamento sportivo segna il suo ultimo ampliamento di categoria. Ha infatti presentato la sua linea di sei pezzi prodotta a Los Angeles, realizzata artigianalmente in Giappone. I sei modelli sono la perfetta unione di avanguardia con un’artigianalità di lusso. I dettagli della collezione vedono modelli realizzati in pregiato acetato Takiron, materiale giapponese noto per la sua durata e la ricchezza cromatica. Altri, invece, presentano componenti metallici personalizzati placcati in palladio e oro. Alo Yoga e l’eyewear: arriva la nuova collezione di occhiali da sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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