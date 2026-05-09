BLIZ EYEWEAR Occhiali e lenti estreme per sportivi al top

Bliz Eyewear, marchio svedese che fa parte del Gruppo EssilorLuxottica, si occupa di occhiali sportivi, maschere e caschi invernali. Recentemente ha annunciato la presentazione della collezione di occhiali da sole per la stagione SpringSummer 2026. La nuova linea include modelli progettati per atleti e appassionati di sport estremi. La collezione sarà disponibile nei negozi e online a partire dalla prossima primavera.

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Bliz Eyewear, brand svedese di occhiali sportivi, maschere e caschi invernali - parte del Gruppo EssilorLuxottica - presenta la nuova collezione di occhiali da sole SpringSummer 2026. Una gamma di occhiali versatili, capaci di resistere agli ambienti più estremi: lenti intercambiabili, cinturini regolabili e utilizzabili sopra i propri occhiali da vista. Due linee principali: Performance Eyewear, progettata per garantire qualità nella visione e velocità. La gamma Active Eyewear fonde invece l’ispirazione sportiva con il comfort quotidiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BLIZ EYEWEAR. Occhiali e lenti estreme per sportivi al top ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Occhiali e lenti: come recuperare il 19% delle spese nel 730Gestire il budget familiare per la salute visiva richiede una pianificazione precisa in vista della prossima dichiarazione dei redditi, quando i... Lenti a contatto e bambini: da alternativa agli occhiali a strumento clinicoLe lenti a contatto ormai non sono più soltanto un’alternativa agli occhiali, ma una soluzione che consente di sentirsi a proprio agio e di vivere la...