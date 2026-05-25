Simona Ventura ha annunciato l'inizio di una nuova attività di scrittura su Substack, dopo quarant’anni di esperienza televisiva. La conduttrice ha deciso di dedicarsi alla scrittura online, lasciando temporaneamente il mondo dello spettacolo. La notizia è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui tempi di pubblicazione. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alla lunga carriera televisiva, ma non sono stati forniti riferimenti a collaborazioni o progetti specifici.

Dopo quarant’anni di televisione, migliaia di ore in diretta, reality, talent, prime serate e una capacità innata di tenere insieme l’imprevedibile, Simona Ventura ha deciso di gettarsi a capofitto in una nuova avventura: la scrittura su Substack. La piattaforma delle newsletter indipendenti, fino a ieri popolata principalmente da giornalisti, scrittori e opinionisti, si è arricchita infatti poche ore fa della presenza di Ventura. La presentatrice ha infatti deciso di aprire il suo spazio personale, non per replicare i format televisivi in forma scritta, ma per prendersi un lusso che la tv raramente concede: il tempo. Quello necessario per sviluppare un pensiero senza doverlo adattare ai tempi televisivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Simona Ventura sorprende tutti: la nuova avventura parte da Marco Pannella

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