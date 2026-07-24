La nostra protesta rafforza l’Ucraina è una grande prova di democrazia
Un leader del movimento “Maidan di cartone” ha dichiarato che la protesta ha portato al licenziamento del comandante delle forze di terra. La manifestazione, organizzata dal gruppo, è stata definita una prova di democrazia e ha rafforzato l’Ucraina. La protesta si è svolta con l’obiettivo di esercitare pressione sul governo, portando all’atto di rimuovere il comandante in risposta alle richieste dei partecipanti.
Dmytro Koziatynskyi, leader del movimento “Maidan di cartone”, che ha organizzato e promosso le manifestazioni: “Abbiamo costretto il presidente a licenziare Syrsky”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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