Notizia in breve

Un leader del movimento “Maidan di cartone” ha dichiarato che la protesta ha portato al licenziamento del comandante delle forze di terra. La manifestazione, organizzata dal gruppo, è stata definita una prova di democrazia e ha rafforzato l’Ucraina. La protesta si è svolta con l’obiettivo di esercitare pressione sul governo, portando all’atto di rimuovere il comandante in risposta alle richieste dei partecipanti.