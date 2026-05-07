Durante la trasmissione Omnibus su La7, si è verificato un acceso scambio tra la deputata di Avs e il direttore del Foglio. La Piccolotti ha affermato che Israele è una democrazia mentre la Russia non lo sarebbe. In risposta, Cerasa ha dichiarato che la democrazia non autorizza il genocidio. La discussione si è concentrata su questioni legate alle differenze tra i regimi politici e alle conseguenze delle azioni militari in alcune aree del mondo.

Serrato botta e risposta a Omnibus (La7) tra la deputata di Avs, Elisabetta Piccolotti, e il direttore del Foglio Claudio Cerasa. Il tema del dibattito è la polemica sulla Biennale di Venezia 2026, a seguito della decisione del suo presidente, Pietrangelo Buttafuoco, di consentire il ritorno del padiglione russo, assente dopo l’invasione dell’Ucraina. Piccolotti dissente dalla posizione di Buttafuoco: “Lui non capisce bene che in questo caso non è che è stato ospitato qualche artista russo, dissidente o meno, ma c’è un padiglione organizzato da uno Stato e da un governo. Quindi, è evidentemente una scelta che ha a che vedere con la diplomazia culturale fra due nazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale, scontro Cerasa-Piccolotti. “Israele è una democrazia, la Russia no”. “La democrazia non dà licenza di genocidio”. Su La7

Notizie correlate

Leggi anche: Caos alla Biennale di Venezia, lo scontro tra il governo e il presidente Buttafuoco su Russia e Israele

"La democrazia è Sovrana e popolare, altrimenti non è democrazia”Arezzo, 13 aprile 2026 – Democrazia Sovrana e Popolare (DSP) Arezzo denuncia da tempo l'iniquità del regolamento comunale che riserva l'accesso ai...