La nostra attività dura e si rafforza da tre generazioni

Una società del settore immobiliare commerciale, associata ad Ascom, ha annunciato di aver mantenuto la propria attività per tre generazioni. L’azienda, coinvolta nel mercato locale, ha sottolineato come la continuità familiare sia alla base della sua presenza nel territorio. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sviluppi o cambiamenti recenti. La società ha evidenziato il suo impegno a consolidare la presenza nel settore, senza fornire ulteriori precisazioni.

Il futuro delle imprese del territorio passa spesso dalla continuità familiare. Tra le esperienze virtuose sotto le Due Torri c’è quella di Palafitta Lavoro Srl, realtà associata ad Ascom nell’ambito dell’ immobiliare commerciale. Ne parliamo con Ilaria Manara. Quando è nata e quali sono le tappe principali della vostra attività? "La nostra storia familiare dura da tre generazioni. Tutto è partito negli anni Settanta con mio nonno Gino Manara, che faceva il mediatore immobiliare nelle piazze e nei mercati. Successivamente è nata l’agenzia a Sasso Marconi e, nel 1998, c’è stata l’apertura a Borgo Panigale della società che si occupa del nostro attuale core business: la vendita e la locazione di immobili industriali e commerciali su Bologna e provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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