Una norma sulle piscine stabilisce che non è obbligatorio indossare la cuffia, affermando che questa scelta non influisce sulla sicurezza. La decisione riguarda esclusivamente l’uso dei dispositivi di protezione, senza modificare le misure di sicurezza generali. Recentemente si è verificato un incidente in cui una bambina ha perso la vita, un fatto che ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in ambienti acquatici. La normativa non prevede cambiamenti rispetto alle regole esistenti.

Prima della politica è arrivata la cronaca. E la cronaca, ancora una volta, racconta la morte di una bambina. A poco più di una settimana dalla tragedia di Sestri Levante, costata la vita all’11enne Alice Ferrari, di Suisio, la Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport che introduce nuove misure per la sicurezza delle piscine. Un intervento definito «immediato» dalla maggioranza, ma giudicato insufficiente dalle associazioni che da anni chiedono una riforma organica del settore. Sullo sfondo resta una promessa che oggi torna inevitabilmente al centro del dibattito: quella fatta appena due mesi fa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parlava della necessità di una legge per evitare che tragedie simili si ripetessero. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - La norma sulle piscine: «Non c'è l'obbligo di cuffia, non cambia nulla per la sicurezza»

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