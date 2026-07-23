Una nuova legge mira a vietare le piscine con grate e bocchettini fuori norma, dopo che negli ultimi quattro anni si sono verificati 75 decessi legati a incidenti in vasche non regolari. La normativa si concentra sulla sicurezza degli impianti, con l’obiettivo di eliminare le strutture considerate pericolose. La misura arriva in risposta alle numerose tragedie e ai rischi associati a impianti non conformi alle regolamentazioni di sicurezza.

ROMA - Troppi incidenti, troppe tragedie. Negli ultimi quattro anni 75 morti, alcune delle quali si potevano evitare. Ma adesso sta per arrivare la stretta sugli impianti non regolari e per questo pericolosi. La Camera ha approvato oggi, giovedì 23 luglio, un emendamento al decreto legge Sport che prevede la chiusura delle piscine con grate e bocchettoni di aspirazione fuori norma per scongiurare il rischio dell’effetto ventosa sui bagnanti. Una proposta bipartisan, presentata dalla commissione Cultura, che prende in considerazione tutte le vasche, pubbliche e private: i titolari dovranno mettere in sicurezza le strutture oppure dovranno chiudere le piscine. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Sicurezza delle piscine, la nuova legge: «Stop a quelle con grate e bocchettino fuori norma»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MovieOne Hug Was All It Took! Jiang Chen Immediately Claimed Xiaoxi as His Girlfriend

Notizie e thread social correlati

Alice, stretta sulla sicurezza: “Piscine chiuse se bocchettoni non a norma”Tra il 2024 e il 2025 sono stati registrati 37 decessi in piscine, con più della metà delle vittime sotto i 14 anni.

Piscine, verso regole più severe dopo le tragedie: possibile stretta sugli impianti fuori normaLe autorità stanno valutando nuove regole per le piscine, in particolare per quelle non conformi alle normative di sicurezza.

Temi più discussi: Annegamenti in piscina: le regole per gli impianti e i gestori. E i consigli utili ai genitori per prevenire gli incidenti; Piscine, la stretta sui bocchettoni: stop agli impianti fuori norma; Ddl Piscine, stretta in arrivo: verso il via libera della Commissione della Camera; Piscine, il ddl salvavita che nessuno vuole.

Ho firmato! Firma anche tu Approvare una legge sulla sicurezza delle piscine c.org/Ngt859TKMR via @ChangeItalia x.com

Dalla Camera via libera bipartisan alla stretta sulla sicurezza delle piscine(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. La norma, appro ... corrieredellosport.it

Morti in piscina, arriva la stretta sui bocchettoni: approvato lo stop agli impianti fuori norma nel dl SportLe piscine, pubbliche, private, aperte al pubblico o a uso collettivo, con bocchettoni, griglie e sistemi di aspirazione fuori norma potranno essere chiuse ... fanpage.it

Campi da padel: Italia seconda al mondo, 10.200 strutture, 5 milioni di appassionati. E arriva la norma per giocare in sicurezza reddit