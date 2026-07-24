La nuova stretta del governo sull’imputabilità dei minori rischia di finire davanti alla Corte costituzionale prima ancora di produrre effetti. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri cambia infatti le regole per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni: non sarà più il giudice a dover accertare, caso per caso, la capacità di intendere e di volere, ma sarà il minore a dover dimostrare il contrario. Un ribaltamento dell’onere della prova che penalisti e magistrati considerano grave, mentre la polizia penitenziaria avverte: senza strutture e personale, il sistema minorile rischia di esplodere. L’Unione delle Camere penali parla di una modifica che “incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “La norma anti-maranza è repressiva”. I penalisti: forti dubbi di incostituzionalità

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LEGGE ANTI-MARANZA

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ok però dopo la norma anti maranza pretendo una norma anti fighetto con i pedalini che escono dai mocassini. x.com

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Il governo propone la norma anti maranza: più facile indagare i minorenni. Meloni: Chi sbaglia risponde di ciò che fa. Le opposizioni: Vergogna reddit

Il governo Meloni approva la norma anti-maranza: cosa cambia con i minori imputabili anche a 14 anniVia libera in Cdm al nuovo ddl anti-maranza. Scatta l’imputabilità automatica dei minori sopra i 14 anni. I giudici non dovranno più valutare caso per caso se il minore è capace di intendere o di ... fanpage.it