Nel bosco si è svolto un concerto di musica elettropop, con l’esibizione dei Delta V. La band, nota nel panorama italiano, ha portato sul palco due settimane di eventi a Triuggio. La formazione, originaria della Brianza, ha raggiunto successo nelle classifiche estive e ha partecipato a programmi televisivi di prima serata. La serata ha visto una vasta partecipazione di pubblico, con l’atmosfera animata dalla musica e dall’energia della band.

Un pezzo di storia dell’ elettro-pop italiano, uno dei cantautori più amati del territorio e tutta l’energia e l’ironia di una band che dalla Brianza ha conquistato le classifiche dei tormentoni estivi e pure la prima serata di Canale 5 in tv durante Zelig. E ancora, un viaggio intimo e potente dentro le melodie e le parole di Fabrizio De André, la carica di una travolgente brass band, il grande jazz e una serata da ballare sotto le stelle. Tanta ottima musica e buon cibo della tradizione, assieme a mostre, dibattiti e idee per due settimane negli spazi verdi all’aperto della Cooperativa Canonica di via Taverna. È quanto proporrà da qui al 2 agosto l’edizione 2026 della Festa dell’Unità di Triuggio, che andrà in scena nel fresco di un bosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La musica si scatena nel bosco. Di scena l’elettropop dei Delta V. Due settimane di festa a Triuggio

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