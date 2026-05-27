La musica popolare friulana fa festa nel Castello dei conti di Ragogna

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fieste da la Sedon, festival dedicato alla musica tradizionale friulana, si svolgerà il 6 e 7 giugno nel Castello dei Conti di Ragogna. L'evento, organizzato dall’Associazione Culturale Folkgiornale con il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Ragogna, celebra la musica popolare in lingua friulana.

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Organizzato dall’Associazione Culturale Folkgiornale, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Ragogna, torna il 6 e 7 giugno, La Fieste da la Sedon - festa della musica popolare friulana, il festival dedicato alla musica tradizionale in marilenghe. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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