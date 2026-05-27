La 'Giostra' numero 23 è stata riaperta nel parco Aldrovandi e nell’Ippodromo, segnando l’inizio dell’edizione 2026. La manifestazione durerà due settimane e include rievocazioni storiche e stand di cibo. La festa coinvolge attività di intrattenimento e tradizione, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici o organizzatori.

Si alza il sipario per l’edizione 2026 della ‘Giostra del Borgo’. Al parco Aldrovandi e all’interno dell’Ippodromo buon cibo, rievocazioni storiche, svago. Si tratta della storica manifestazione organizzata dalla Contrada Borgo San Luca, in programma dal 4 al 21 giugno nell’area verde a fianco dell’Ippodromo. I dettagli sono stati presentati ieri da Marco Gulinelli, assessore alla Cultura e al Palio, Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio, Massimo Accorsi, presidente della contrada di San Luca, Silvano Bernaroli, presidente del Circolo San Luca e Paolo Danieli, capo contrada. "Come accade per il Palio, anche questi appuntamenti organizzati da rioni e contrade sono molto attesi perché uniscono la cultura, l’identità e il senso di comunità, raccogliendo la partecipazione della città – così Guillinelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riapre la ’Giostra’ numero 23. Rievocazioni storiche e buon cibo. San Luca, due settimane di festa

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