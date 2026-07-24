La mega-campagna di propaganda digitale di Israele negli Usa? Un costosissimo flop

Una campagna di propaganda digitale di Israele negli Stati Uniti, costata circa 100 milioni di dollari, si rivela un flop. Nonostante l’investimento, i contenuti non ottengono la visibilità sperata e l’efficacia è molto limitata. La strategia di comunicazione non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e i risultati sono inferiori alle attese. La campagna, definita la più costosa mai realizzata da Tel Aviv in questo settore, evidenzia un insuccesso rilevante.

La più costosa operazione di propaganda digitale mai tentata da Israele negli Stati Uniti, finanziata con circa 100 milioni di dollari da parte di Tel Aviv, sta producendo un risultato imbarazzante in termini di visibilità ed efficacia. A rivelarlo è un’approfondita inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che ha passato al setaccio la rete di siti web e account social gestita dalla Clock Tower X, la società dell’ex guru digitale di Donald Trump, Brad Parscale. L’indagine arriva a pochi giorni dalle dure dichiarazioni del vicepresidente americano JD Vance, che aveva attaccato le critiche all’accordo di cessate il fuoco con l’Iran definendole parte di “una campagna di influenza straniera finanziata” e aggiungendo, rivolto ai promotori, che potevano “andare all’inferno”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Israel-Funded Propaganda App is Back

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