Messaggi con l’AI influencer e media conservatori | la campagna di Israele da 50 milioni di dollari per migliorare la reputazione negli Usa

Israele ha avviato una campagna di comunicazione da 50 milioni di dollari negli Stati Uniti, utilizzando messaggi inviati tramite applicazioni di messaggistica. Tra i messaggi ci sono testi firmati da persone che si presentano come influencer o membri di gruppi per la pace, come “Emma” e “John”. Questi messaggi pongono domande sulla sicurezza globale e sui colloqui tra Stati Uniti, Israele e Iran. La campagna mira a migliorare l’immagine del paese nel pubblico statunitense.

Un messaggio sul cellulare, firmato Emma: “Come pensi che i colloqui di pace tra Usa e Israele con l’Iran influenzeranno la sicurezza globale?”. Un altro, questa volta il mittente è John, che si definisce membro di un gruppo chiamato Friends for peace, Amici per la pace. “Raccogliamo opinioni su Israele, ti va di darci il tuo contributo?”. John ed Emma non esistono, i testi sono stati creati con un sistema di intelligenza artificiale e fatti recapitare negli scorsi mesi sugli smartphone di milioni di americani, con lo scopo di migliorare l’immagine di Israele negli Stati Uniti, suo principale alleato. Lo racconta in un pezzo molto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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