In Iran sono stati diffusi video virali realizzati con intelligenza artificiale che combinano immagini di bambini in fin di vita, aerei da combattimento e il presidente degli Stati Uniti. Questi contenuti, presentati come scene di un film Lego, sono stati usati come strumenti di propaganda contro gli Stati Uniti e Israele. La campagna sfrutta elementi di rap, Lego e tecnologia digitale per veicolare messaggi filo-iraniani e anti-semita.

A prima vista sembrano scene tratte da un film Lego dal ritmo incalzante. Ma in realtà sono video virali creati con l'intelligenza artificiale e mostrano bambini in fin di vita, aerei da combattimento e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: sono propaganda filo-iraniana e anti-semita. I contenuti sono sofisticati e sono stati visualizzati centinaia di milioni di volte nel corso della guerra. Vengono pubblicati in tempo reale e pur essendo di alta qualità, sono economici. Colpiscono le crepe della politica statunitense e mobilitano e sono diretti a un pubblico mondiale. E’ un cambiamento nella strategia di comunicazione iraniana, che si sta spostando da quella più tradizionale che enfatizzava la devozione alla rivoluzione islamica a una che fa uso della cultura pop globale e confonde il confine tra intrattenimento e propaganda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lego, rap e intelligenza artificiale: così l’Iran fa propaganda contro Usa e Israele

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