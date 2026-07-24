La squadra di calcio locale si prepara per il primo allenamento stagionale, previsto per lunedì sotto la guida del nuovo allenatore. I giocatori si sono già presentati al raduno e hanno svolto i primi test fisici. La società ha comunicato che l’obiettivo principale è mettere in condizione i giovani atleti, che affronteranno i primi esami ufficiali nelle prossime settimane. La preparazione proseguirà con sessioni di allenamento quotidiane, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulla rosa.

La Maceratese scalda i motori in vista di lunedì quando i biancorossi inizieranno la preparazione agli ordini dell’allenatore Sante Alfonsi. Intanto i giocatori si sono sottoposti alle visite mediche da Fisiomed e ieri mattina hanno sostenuto allo stadio Helvia Recina "Pino Brizi" il primo ciclo di test fisici in una seduta a cui era presente anche il presidente Alberto Crocioni. Il tecnico e il suo staff hanno preso appunti sui dati emersi e che saranno necessari per calibrare al meglio il lavoro dei prossimi giorni. Oggi e domani è previsto il bis, nel senso che i calciatori saranno sottoposti a ulteriori test prima del via alla preparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese in campo. Per i giovani primi esami

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La Maceratese in campo. Per i giovani primi esamiDa ieri a domani i biancorossi effettueranno i test atletici allo stadio. Aggregati anche degli under che saranno osservati dal tecnico Alfonsi. msn.com

Maceratese takes to the field. The young players face their first exams.From yesterday until tomorrow, the red and whites will undergo fitness tests at the stadium. Some of the under 18s will also be joining the team and will be observed by coach Alfonsi. sport.quotidiano.net