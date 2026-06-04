Maceratese in attesa Slittano i primi annunci

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La società sportiva deve ancora annunciare ufficialmente l’ingaggio del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore, entrambi provenienti dalla stessa squadra di Promozione. La comunicazione ufficiale è prevista per la prossima settimana. Fino ad allora, le decisioni di formazione e staff tecnico non sono state rese note. La società non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi del ritardo.

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C’è da attendere la prossima settimana perché la Maceratese ufficializzi di avere preso il direttore sportivo Giulio Spadoni e l’allenatore Sante Alfonsi, entrambi provenienti dall’Azzurra Colli (Promozione). La prossima settimana ci sarà allora il giro di colloqui con i giocatori della passata stagione, alcuni dei quali finiti nel mirino di altri club e non è detto che possano chiudere nel giro di poco tempo per non correre il rischio di rimanere a piedi. Per esempio l’attaccante Osorio piace a L’Aquila, mentre il portiere Gagliardini interessa l’Aurora Treia (Eccellenza) con il numero uno Testa dato in partenza. Di certo si cercherà di trattenere l’esterno di difesa Denny Ciattaglia, a meno che non abbia delle proposte da parte di altri club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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