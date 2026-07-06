Durante i minuti finali del match tra Messico e Inghilterra, l’attaccante del Milan si è infortunato alla caviglia destra, piegandola in modo innaturale durante un’azione. Dopo l’incidente, ha subito un intervento chirurgico alla caviglia. I primi esami hanno dato esiti positivi, anche se la caviglia si è girata, causando preoccupazione tra i tifosi e i medici del club.

Infortunio alla caviglia destra per Santiago Gimenez: nei minuti finali di Messico-Inghilterra, l'attaccante del Milan ha messo male sul campo il piede destro piegandolo in modo innaturale. Gimenez nel forcing finale della sua nazionale è rimasto a terra fuori dal campo, dolorante, per poi essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori esami. Gimenez era entrato al 61' al posto di Mora ma non è riuscito a completare la partita., Secondo quanto riferiscono i media messicani, i primi accertamenti hanno escluso fratture evidenziando solo una distorsione, non vengono citate conseguenze ai legamenti.,, Lo scorso dicembre il classe 2001 si era operato proprio alla caviglia destra per recuperare al meglio per il finale di stagione e per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, che paura per Gimenez: la caviglia operata si gira ma i primi esami sono positivi

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