Domenica, un gruppo di persone ha marciato verso il confine di Gaza, portando cartelli con la scritta “Gaza è nostra”. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno camminato in direzione del territorio, che da due anni e mezzo è stato teatro di conflitti armati. La marcia si è svolta senza incidenti segnalati, con i manifestanti che hanno espresso il loro messaggio attraverso i cartelli e i cori.

“Gaza è nostra”, era scritto sui cartelli esibiti da folle di persone che domenica hanno camminato verso il confine con il territorio devastato da due anni e mezzo di guerra. Avevano risposto alla chiamata per partecipare alla cosiddetta Thousands’ march (marcia delle migliaia), anche se alla fine erano qualche centinaio. Tra loro c’erano molti coloni provenienti dagli insediamenti della Cisgiordania occupata, tra cui intere famiglie trasportate con gli autobus, e attivisti dei partiti di estrema destra che fanno parte della coalizione di governo, compresi il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e quello delle finanze Bezalel Smotrich. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La lunga marcia dei coloni israeliani

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