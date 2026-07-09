Un giornalista ha riferito che la visita nei Territori occupati palestinesi assomiglia a un turno di sorveglianza. La sua testimonianza arriva da Hebron, in Cisgiordania, dove ha scritto nel suo ultimo numero della newsletter. La descrizione indica un’atmosfera di vigilanza costante, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o incidenti accaduti.

Andare nei Territori occupati palestinesi è come fare un turno di guardia, scrive Daniele Raineri nel nuovo numero della sua newsletter Outpost, che ha inviato questa mattina dalla città di Hebron, in Cisgiordania. Daniele si trova lì per raccontare la violenza e la tensione tra palestinesi e coloni israeliani, che in questo periodo sono molto alte e potrebbero diventarlo ancora di più in vista delle elezioni di ottobre in Israele, potenzialmente sfavorevoli ai coloni. È questo il senso della sua nuova trasferta, di nuovo in compagnia del fotografo Gabriele Micalizzi, che racconterà con articoli sul Post e su Outpost. Qui trovate il numero di oggi, se volete ricevere anche i prossimi potete iscrivervi qui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’estate dei coloni israeliani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I cristiani di Taybeh nel mirino dei coloni israeliani

Notizie e thread social correlati

Cisgiordania, coloni israeliani rubano l’acqua dei palestinesi e trasformano un’area archeologica in una piscinaIn Cisgiordania, a Petza’el, i coloni israeliani avrebbero sottratto acqua ai palestinesi, secondo fonti locali.

Leggi anche: Cisgiordania, coloni israeliani incendiano due moschee

Temi più discussi: Cisgiordania, il parroco di Taybeh: Preservare la presenza cristiana; Il 4 luglio è un fuoco che non si è mai spento; Pizzaballa accolto a San Marco dal patriarca Moraglia: A Gaza hanno perso tutto. Da Venezia può levarsi più forte il grido di pace; Il governo israeliano vuole mettere le mani sui siti archeologici della Cisgiordania.

L’estate dei coloni israelianiDaniele Raineri è in Cisgiordania, dove la tensione è più alta del solito perché le cose potrebbero presto cambiare ... ilpost.it

I coloni di St. Mary's City sono ora in Incontri Storici, proprio in tempo per il 250° anniversario dell'America reddit

Polveriera Cisgiordania: così i coloni annettono le terre dei palestinesiL'automobile di una famiglia palestinese data alle fiamme durante l'attacco dei coloni a un uliveto nel villaggio di Beita, nella West Bank occupata da israele / REUTERS/Raneen Sawafta L’arcaica ... avvenire.it