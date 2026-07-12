Durante un'operazione a Ramallah, si sono verificati attacchi a due veicoli di giornalisti, uno del Post e uno di CNN, che sono stati danneggiati. Foto e video mostrano le auto colpite da coloni israeliani. Un giornalista ha descritto come sono andate le cose durante il reportage, inviando aggiornamenti dalla zona.

Foto e video mostrano un’auto del Post e una di CNN che vengono attaccate nella zona di Ramallah: Daniele Raineri racconta com'è andata Questo reportage è stato scritto da Daniele Raineri per la sua newsletter Outpost, che invia ogni volta che può quando è in trasferta in zone di guerra per il Post. Se vuoi riceverla già dalla prossima puntata puoi iscriverti a questo link. Ieri siamo andati vicino a Sinjil, una zona vicino a Ramallah dove c’è una colonia israeliana che ha la fama di essere aggressiva. Il motivo era accompagnare un padre palestinese, per un momento di commemorazione, sul luogo dove il figlio ventenne è stato picchiato a morte dai coloni esattamente un anno fa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’aggressione dei coloni israeliani contro i giornalisti

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CNN crew was assaulted by Israeli soldiers while covering settler violence in the occupied West Bank

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