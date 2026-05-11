Lite tra vicini degenera in minacce di morte | trovata una pistola ‘scacciacani’
Nel corso di controlli straordinari tra venerdì e sabato, i carabinieri di Copparo hanno sequestrato armi e munizioni e ritirato diverse patenti. L’intervento è scaturito da una lite tra vicini, che si è conclusa con minacce di morte. Durante le operazioni, è stata trovata una pistola “scacciacani”. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha portato a ulteriori accertamenti sulle armi detenute.
Patenti ritirate, armi e munizioni sequestrate. E' il risultato dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri di Copparo tra venerdì 8 e sabato 9. L’attività ha mirato a contrastare i reati di natura predatoria e, contestualmente, a garantire la sicurezza lungo le principali arterie.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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