Lite tra vicini degenera in minacce di morte | trovata una pistola ‘scacciacani’

Nel corso di controlli straordinari tra venerdì e sabato, i carabinieri di Copparo hanno sequestrato armi e munizioni e ritirato diverse patenti. L’intervento è scaturito da una lite tra vicini, che si è conclusa con minacce di morte. Durante le operazioni, è stata trovata una pistola “scacciacani”. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha portato a ulteriori accertamenti sulle armi detenute.

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