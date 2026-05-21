Lite in pieno centro a Ponte San Pietro spunta un machete | 19enne ferito al volto

Nella serata di giovedì 21 maggio, nel centro di Ponte San Pietro, si è verificata una lite tra due giovani che ha portato all’uso di un machete. Durante l’incidente, un ragazzo di 19 anni ha riportato ferite al volto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto l’assistenza medica. La scena si è svolta in un’area pubblica, con testimoni presenti che hanno assistito alla scena. Le autorità stanno indagando sui motivi del diverbio e sull’origine dell’arma utilizzata.

Ponte San Pietro. Attimi di tensione nella serata di giovedì 21 maggio nel centro del paese, dove una lite tra due giovani è degenerata fino all’uso di un machete. Secondo le prime testimonianze, i due ragazzi avrebbero iniziato a discutere all’interno di un bar, per poi spostarsi all’esterno, in via Begnis, dove la situazione è precipitata. Uno dei due avrebbe estratto l’arma, colpendo l’altro, un 19enne, e provocandogli una ferita al volto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri di Ponte San Pietro e i sanitari della Croce Rossa Italiana, che hanno prestato le prime cure al giovane ferito prima di trasportarlo in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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