La linea della sindaca | Quelle case sfitte all’edilizia sociale

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la conferenza dei capigruppo, tutte le opposizioni hanno richiesto alla sindaca di intervenire in aula lunedì prossimo con una comunicazione ufficiale. La richiesta riguarda le case sfitte destinate all’edilizia sociale e la gestione dell’affaire Montedomini, che si è trasformato in un nuovo fronte di scontro politico. La sindaca non ha ancora risposto pubblicamente alla richiesta.

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L’affaire Montedomini si trasforma in un nuovo terreno di scontro politico. La vicenda approda infatti alla conferenza dei capigruppo, dove tutte le opposizioni chiedono che la sindaca Sara Funaro intervenga in aula, lunedì prossimo, con una comunicazione ufficiale. La richiesta, però, viene respinta dalla maggioranza dopo un confronto particolarmente acceso. Il clima resta tesissimo. I nove gruppi di minoranza, da destra a sinistra, annunciano infatti la richiesta di una commissione d’inchiesta per fare piena luce sulla gestione del patrimonio immobiliare di Montedomini. Dopo la conferenza stampa del presidente Maurizio Frittelli, arriva il sostegno della sindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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