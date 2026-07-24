La linea della sindaca | Quelle case sfitte all’edilizia sociale

Notizia in breve

Durante la conferenza dei capigruppo, tutte le opposizioni hanno richiesto alla sindaca di intervenire in aula lunedì prossimo con una comunicazione ufficiale. La richiesta riguarda le case sfitte destinate all’edilizia sociale e la gestione dell’affaire Montedomini, che si è trasformato in un nuovo fronte di scontro politico. La sindaca non ha ancora risposto pubblicamente alla richiesta.