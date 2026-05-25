L' emergenza abitativa è un problema che da tempo affligge tutta l'Europa, specie in considerazione del fatto che gli immobili sfitti sono numericamente in aumento così come le spese che le famiglie si trovano a dover affrontare per comprare casa. L' Unione Europea combatte il fenomeno promuovendo piani di riqualificazione, rigenerazione urbana e incentivi fiscali per rimettere gli immobili sul mercato: pur non essendoci al momento norme vincolanti, l'UE agisce tramite raccomandazioni, indirizzando i fondi strutturali e spingendo gli Stati membri a contrastare la crisi abitativa. Una situazione simile la vediamo un po' ovunque in tutto il Vecchio Continente: in Svizzera l'emergenza viene combattuta con l'introduzione di affitti stabiliti in base al reddito dei cittadini in modo proporzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Case sfitte, arriva la stangata europea: tasse fino a 4mila euro

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Temi più discussi: Case, a Milano un’abitazione su cinque rimane vuota dopo la vendita. I dati; Una nuova tassa spaventa i proprietari di immobili. Paghi fino a €4.000 l'anno se la casa è vuota; Giappone: oltre 9 milioni di abitazioni sfitte minacciano città e mercato immobiliare.

Ma scusate in Italia tra 100 anni quandi la popolazione sarà di meno dato che ci saranno meno nascite, che fine faranno tutte queste case ? Diventeranno abbandonate oppure verranno abbattute ? reddit

Una nuova tassa spaventa i proprietari di immobili. Paghi fino a €4.000 l'anno se la casa è vuotaUna misura drastica per combattere la crisi abitativa e riportare sul mercato 20.000 alloggi. Ecco dove sta succedendo e chi rischia la stangata. msn.com

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