Case sfitte arriva la stangata europea | tasse fino a 4mila euro

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Unione Europea introduce nuove tasse sulle case vuote, con importi fino a 4.000 euro. La misura mira a ridurre gli immobili sfitti, che sono in crescita nel continente. Le autorità intendono incentivare il riutilizzo di queste proprietà, mentre le famiglie continuano a sostenere costi elevati per l'acquisto di abitazioni. La normativa si applica alle proprietà che rimangono vuote per periodi prolungati, con sanzioni pecuniarie per i proprietari.

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L' emergenza abitativa è un problema che da tempo affligge tutta l'Europa, specie in considerazione del fatto che gli immobili sfitti sono numericamente in aumento così come le spese che le famiglie si trovano a dover affrontare per comprare casa. L' Unione Europea combatte il fenomeno promuovendo piani di riqualificazione, rigenerazione urbana e incentivi fiscali per rimettere gli immobili sul mercato: pur non essendoci al momento norme vincolanti, l'UE agisce tramite raccomandazioni, indirizzando i fondi strutturali e spingendo gli Stati membri a contrastare la crisi abitativa. Una situazione simile la vediamo un po' ovunque in tutto il Vecchio Continente: in Svizzera l'emergenza viene combattuta con l'introduzione di affitti stabiliti in base al reddito dei cittadini in modo proporzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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