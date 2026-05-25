Case sfitte arriva la stangata europea | tasse fino a 4mila euro
L'Unione Europea introduce nuove tasse sulle case vuote, con importi fino a 4.000 euro. La misura mira a ridurre gli immobili sfitti, che sono in crescita nel continente. Le autorità intendono incentivare il riutilizzo di queste proprietà, mentre le famiglie continuano a sostenere costi elevati per l'acquisto di abitazioni. La normativa si applica alle proprietà che rimangono vuote per periodi prolungati, con sanzioni pecuniarie per i proprietari.
L' emergenza abitativa è un problema che da tempo affligge tutta l'Europa, specie in considerazione del fatto che gli immobili sfitti sono numericamente in aumento così come le spese che le famiglie si trovano a dover affrontare per comprare casa. L' Unione Europea combatte il fenomeno promuovendo piani di riqualificazione, rigenerazione urbana e incentivi fiscali per rimettere gli immobili sul mercato: pur non essendoci al momento norme vincolanti, l'UE agisce tramite raccomandazioni, indirizzando i fondi strutturali e spingendo gli Stati membri a contrastare la crisi abitativa. Una situazione simile la vediamo un po' ovunque in tutto il Vecchio Continente: in Svizzera l'emergenza viene combattuta con l'introduzione di affitti stabiliti in base al reddito dei cittadini in modo proporzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Turismo e affitti brevi, stangata per le piccole strutture: tasse al 26% e multe fino a 8mila euroA Viterbo, i proprietari di case affittate ai turisti devono affrontare nuove regole e aumenti fiscali.
Tassa sulle seconde case, arriva la stangata “rossa” del sindaco di New York Mamdani. I ricchi piangono, per ora solo in AmericaIl sindaco di New York ha annunciato un aumento della tassa sulle seconde case, colpendo principalmente i proprietari più ricchi.
Temi più discussi: Case, a Milano un’abitazione su cinque rimane vuota dopo la vendita. I dati; Una nuova tassa spaventa i proprietari di immobili. Paghi fino a €4.000 l'anno se la casa è vuota; Giappone: oltre 9 milioni di abitazioni sfitte minacciano città e mercato immobiliare.
IL FOCUS / Allerta degli operatori: O giro di ricette false o ci sono medici conniventi. Come innovare i servizi comunali, le proposte di Pandin e Donadel alla città. Don Scaggiante: Più sicurezza portando famiglie nelle case sfitte del quartiere facebook
Ma scusate in Italia tra 100 anni quandi la popolazione sarà di meno dato che ci saranno meno nascite, che fine faranno tutte queste case ? Diventeranno abbandonate oppure verranno abbattute ? reddit
Una nuova tassa spaventa i proprietari di immobili. Paghi fino a €4.000 l'anno se la casa è vuotaUna misura drastica per combattere la crisi abitativa e riportare sul mercato 20.000 alloggi. Ecco dove sta succedendo e chi rischia la stangata. msn.com
Case sfitte. No a misure punitiveLa sinistra pisana, con il sostegno del Pd, ha proposto di aumentare la tassazione sugli alloggi sfitti. Ma la misura ideologica, punitiva e profondamente scollegata dalla realtà economica dei ... lanazione.it