Case a prezzi bassi | il bonus volumetrico spinge l’edilizia sociale

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo bonus volumetrico mira a favorire l’edilizia sociale riducendo i costi di costruzione e incentivando la realizzazione di case a prezzi contenuti. Questo strumento permette di aumentare la volumetria senza aumentare i costi, facilitando la costruzione di alloggi più accessibili. Per finanziare i progetti di edilizia popolare, vengono attivate diverse forme di finanziamento pubblico e privato. Restano da definire le modalità precise di assegnazione delle risorse e i soggetti che si occuperanno di gestire i cantieri e le procedure di realizzazione.

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? Punti chiave Come cambieranno i prezzi degli affitti con il nuovo bonus volumetrico?. Chi finanzierà concretamente i cantieri per le nuove case popolari?. Quali regole dovranno rispettare i costruttori per ottenere l'aumento di cubatura?. Perché il limite del 70% potrebbe bloccare gli investimenti privati?.? In Breve Bonus volumetrico fino al 35% con obbligo 70% canoni calmierati per privati.. Investimenti previsti da Mubadala, Abu Dhabi, Kuwait, CDP, Poste Vita e Generali.. Semplificazioni tramite SCIA e deroghe urbanistiche per accelerare i cantieri edilizi.. Audizioni Commissione Ambiente in Camera per definire emendamenti e criteri tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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