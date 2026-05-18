Case a prezzi bassi | il bonus volumetrico spinge l’edilizia sociale

Il nuovo bonus volumetrico mira a favorire l’edilizia sociale riducendo i costi di costruzione e incentivando la realizzazione di case a prezzi contenuti. Questo strumento permette di aumentare la volumetria senza aumentare i costi, facilitando la costruzione di alloggi più accessibili. Per finanziare i progetti di edilizia popolare, vengono attivate diverse forme di finanziamento pubblico e privato. Restano da definire le modalità precise di assegnazione delle risorse e i soggetti che si occuperanno di gestire i cantieri e le procedure di realizzazione.

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