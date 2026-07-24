La Juventus ha inviato una prima offerta ufficiale al Bologna per il difensore Lucumì, con contatti continui tra le parti. La cifra richiesta dal club emiliano è stata comunicata e la trattativa è in fase avanzata. La società bianconera vuole chiudere l’affare il prima possibile, accelerando sui tempi. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, con l’obiettivo di superare la concorrenza.

di Luca Fiore La Juventus lavora alla difesa e accelera per Lucumì: contatti proficui tra le parti e pronta la prima offerta ufficiale per il Bologna: la cifra e i dettagli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato entra decisamente nel vivo. A margine della recente assemblea di Lega, avvenuta nella giornata di ieri, si è registrato un contatto fondamentale per il futuro di Jhon Lucumi, infatti, c’è stato un proficuo colloquio diretto tra Carnevali e Fenucci, dirigente del Bologna, per discutere del centrale difensivo colombiano. La Juventus segue il giocatore da molto tempo per rinforzare la propria retroguardia. Il talento sudamericano ha mostrato enormi qualità sul campo, diventando uno dei pezzi pregiati dell’intera sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juventus vuole accelerare per Lucumì, contatti costanti e pronta la prima offerta al Bologna per battere la concorrenza: i dettagli

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