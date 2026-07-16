Kolo Muani ha espresso la volontà di trasferirsi alla Juventus. La società bianconera sta rivedendo la sua strategia di mercato per concretizzare l’affare. La trattativa è in fase avanzata e si attende una svolta nelle prossime ore. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di definizione. La volontà del giocatore di approdare alla Juventus resta il punto centrale delle negoziazioni.

di Luca Fiore Kolo Muani vuole solo la Juventus, motivo per cui la società bianconera sta lavorando a una nuova strategia per la fumata bianca definitiva. La trattativa di mercato per portare Randal Kolo Muani alla Juventus si potrebbe accendere nei prossimi giorni. Il club bianconero continua a sperare concretamente nella buona riuscita dell’operazione, mostrando una forte fiducia nel raggiungimento dell’accordo. La dirigenza ha infatti deciso di rompere gli indugi formulando una prima offerta scritta iniziale da 30 milioni di euro, per poi spingersi ancora oltre fino a raggiungere la quota fissa di 35 milioni di euro, confermando la ferma volontà di superare ogni possibile resistenza della controparte per regalare ai tifosi un grande colpo per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Kolo Muani vuole solo la Juventus: la dirigenza bianconera è pronta a cambiare strategia per l’assalto finale. I dettagli

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KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE

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