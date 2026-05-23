Il Galatasaray piomba su Thuram | pronta maxi offerta per la Juventus I dettagli

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il club turco ha presentato una proposta molto elevata per il centrocampista francese, attualmente in forza alla Juventus. La trattativa riguarda un possibile trasferimento e si concentra su un’offerta di grandi dimensioni. La Juventus sta valutando la proposta, mentre non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’accordo. La trattativa è in corso, ma non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione o sui tempi.

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