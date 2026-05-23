Il Galatasaray piomba su Thuram | pronta maxi offerta per la Juventus I dettagli
Il club turco ha presentato una proposta molto elevata per il centrocampista francese, attualmente in forza alla Juventus. La trattativa riguarda un possibile trasferimento e si concentra su un’offerta di grandi dimensioni. La Juventus sta valutando la proposta, mentre non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’accordo. La trattativa è in corso, ma non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione o sui tempi.
Bernardo Silva, la pista Juve sembra sempre più difficile: il portoghese ha preso una decisione. I dettagli Calciomercato Juventus, si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è semplice Juventus, idea Ostigard per la difesa: il centrale del Genoa può essere il nome giusto per i bianconeri. Ecco il motivo Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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