Il Galatasaray piomba su Thuram | pronta maxi offerta per la Juventus I dettagli

Notizia in breve

Il club turco ha presentato una proposta molto elevata per il centrocampista francese, attualmente in forza alla Juventus. La trattativa riguarda un possibile trasferimento e si concentra su un’offerta di grandi dimensioni. La Juventus sta valutando la proposta, mentre non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’accordo. La trattativa è in corso, ma non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione o sui tempi.