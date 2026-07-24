La Juventus sta valutando i portieri per rinforzare la rosa, con Vicario e Suzuki in forte corsa. Dibu Martinez si allontana, mentre le trattative con i due nomi avanzano. Finora, dalla finestra di mercato sono arrivati solo Jeff Ekhator. La società non ha ancora ufficializzato l’acquisto di un nuovo portiere, nonostante le discussioni sul ruolo siano proseguite da fine stagione.

Dopo i primi passi sul mercato, che al momento ha portato alla Continassa solamente Jeff Ekhator, la Juventus non ha ancora concretizzato l’acquisto di un portiere, nonostante il tema sia stato ampiamente dibattuto fin dal termine della scorsa stagione. La trattativa per Emiliano Martienz si complica sempre di più, con l’Aston Villa che non sembra intenzionata a scendere a compromessi, e così i bianconeri stanno pensando a Guglielmo Vicario del Tottenham e Zion Suzuki del Parma. Dibu Martinez-Juventus, la situazione. Durante il Mondiale, l’arrivo di Emiliano “Dibu” Martinez sembrava poter essere una questione di tempo. L’argentino aveva infatti dato piena disponibilità al trasferimento a Torino, trovando l’accordo sull’ingaggio che avrebbe percepito – nettamente inferiore rispetto a quello attuale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Carnevali a caccia del portiere, Dibu Martinez si complica: prendono quota Vicario e Suzuki

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