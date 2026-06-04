Gonzalo Garcia si allontana dalla Juve? Il centravanti piace anche al Como che sembra fare sul serio Le ultime

Gonzalo Garcia potrebbe lasciare la Juventus e trasferirsi altrove. Il centravanti è stato indicato come obiettivo anche del società del Como, che sembra aver deciso di fare un tentativo concreto. La trattativa tra il club lombardo e il giocatore sembra essere in fase di valutazione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il nome di Garcia resta al centro delle discussioni di mercato.

di Luca Fiore Gonzalo Garcia, corteggiato dalla Juventus, finisce anche nei radar del Como con la società lariana che vuole fare un tentativo. Il Como progetta una stagione ambiziosa e punta a rafforzare il proprio reparto offensivo con un colpo di prospettiva. Il club biancoblù, reduce da una cavalcata storica che porterà la squadra di Cesc Fabregas a disputare la Champions League, ha acceso i radar in Spagna. L’obiettivo dichiarato è Gonzalo Garcia, talentuoso attaccante di proprietà del Real Madrid. La società lombarda si inserisce nella corsa per il giovane centravanti intendendo sfruttare gli ottimi rapporti instaurati con i Blancos, consolidati in precedenza attraverso le trattative che hanno portato in riva al lago giocatori come Nico Paz e Jacobo Ramon. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Alla scoperta di Gonzalo García, l'attaccante accostato alla Juve \\ Analisi FcmNewsSport

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