La Juventus sta cercando di accelerare sulla trattativa per ingaggiare Randal Kolo Muani, con l’obiettivo di portarlo in squadra nelle prossime settimane. Le ultime quattro sessioni di mercato si sono concentrate sul centravanti, con un interesse costante verso il giocatore. L’amministratore delegato della società sta valutando come modificare l’offerta da presentare al Paris Saint-Germain per convincere il club francese a cedere l’attaccante.

Le ultime 4 sessioni di mercato bianconere hanno avuto come priorità il centravanti e la costante è sempre stata una sola: Randal Kolo Muani. L’amministratore delegato della Juve Giovanni Carnevali sta pensando a come modificare l’offerta da presentare prossimamente al PSG. La trattativa prosegue sottotraccia, ma non si è mai interrotta, con i rapporti tra Juve e PSG tornati sereni dopo le tensioni dell’estate scorsa. Come riporta Nicolò Schira, la Juve è pronta ad offrire un prestito con obbligo di riscatto di 40 milioni con bonus più semplici. Il PSG chiede 50 milioni, la Juve prova ad avvicinarsi alla richiesta. La richiesta del PSG è sempre stata di 50 milioni fin dall’inizio di quest’estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juve prova ad accelerare per Kolo Muani, Carnevali prepara una nuova offerta

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ULTIMATUM JUVENTUS ULTIMA OFFERTA PER KOLO MUANI | MASSARA CI PROVA PER PELLEGRINI

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La valutazione è di 50 milioni, Carnevali prova ad ammorbidire offrendo un Sassicaia del 2002 un gommone e l'ombrellone stagionale in prima fila al Forte x.com

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