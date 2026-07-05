Il club juventino sta lavorando per rafforzare la rosa e si sta concentrando sul mercato estivo. Secondo quanto riferito, ci sono trattative in corso per l’attaccante, con un’offerta ridotta avanzata al Paris Saint-Germain per il giocatore. La strategia del direttore sportivo include anche un accordo con il Psg, che potrebbe favorire la cessione del calciatore. La Juventus si prepara a chiudere i primi acquisti della stagione, mentre le trattative sono in fase avanzata.

2026-07-05 09:31:00 Arrivano conferme dal CdS: TORINO – Juve verso il traguardo per dimenticare il passato. Il mercato entra nel vivo e il club bianconero punta a concretizzare i primi colpi dell’estate. Dopo lo sguardo al futuro con l’acquisto di Jeff Ekhator dal Geno a, l’ ad Carnevali continua a lavorare al maquillage della rosa come stabilito in sintonia con Spalletti. Difesa e attacco sono le priorità in questo momento, senza dimenticare le novità in arrivo in porta e a centrocampo. Tutti i ruoli, insomma, saranno interessati dal restyling che passerà necessariamente anche dalle cessioni, fondamentali per fare cassa e sfoltire il gruppo dagli esuberi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Mercato Juve, offerta al ribasso per Kolo Muani: la strategia di Carnevali con il Psg

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