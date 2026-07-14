La Juventus ha avviato i primi contatti per un'offerta formale a Kessie, svincolato di lusso nel mercato. Nel frattempo, si parla di un possibile arrivo in attacco di Balogun, mentre il direttore sportivo sta preparando un'offerta per il centrocampista ivoriano. La società sta cercando di accelerare le trattative con Kessie, che da mesi è nel mirino. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

La Juventus prepara la prima offerta per Franck Kessie, uno degli svincolati di lusso nel mirino. I contatti col centrocampista ivoriano vanno avanti da mesi, ma adesso i bianconeri provano a cambiare marcia. L’ex Milan, reduce dalla ricca esperienza in Arabia Saudita, ha voglia di Italia ed è stuzzicato dalla Juventus, dove ritroverebbe il dirigente Frederic Massara: ai tempi del Milan hanno condiviso la vittoria dello scudetto con Stefano Pioli. Kessie ha richieste alte a livello economico (stipendio da 5 milioni, commissioni e premio alla firma), anche per questo alla Continassa non si illudono. La mossa dei bianconeri va letta come un tentativo per confermare concretamente il proprio interesse al giocatore, reduce da un buon Mondiale e corteggiato a suon di milioni da diversi club arabi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kolo Muani, la Juve non aspetta: in attacco spunta Balogun. E Carnevali prepara l'offerta per Kessie

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KOLO MUANI PER VLAHOVIC JUVE ATTORCIGLIATA, JUAN JESUS E ICARDI IDEE A ZERO NEWS ZAMPINI GJUST

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