Due episodi di morsi in mare nel Cilento sono stati causati dal pesce balestra e dal barracuda, entrambi responsabili di ferite profonde ai polpacci dei bagnanti. Il pesce balestra si riconosce per la forma allungata e il becco, mentre il barracuda ha un corpo snello e denti aguzzi. Entrambi vivono in acque tropicali e temperate, ma il barracuda può essere più aggressivo, rendendo più elevato il rischio di morsi.

Roma, 24 luglio 2026 – Il pesce balestra e il barracuda sono le specie indiziate per i due episodi ravvicinati che hanno visto bagnanti morsi in mare in Cilento, con ferite profonde ai polpacci. Ma di che tipologia di pesci si tratta? Sono effettivamente specie aggressive? Il pesce balestra: le caratteristiche e quanto è aggressivo. I pesci balestra popolano le acque tropicali e subtropicali. Tra le specie presenti figura anche il pesce balestra grigio (Balistes capriscus) diffuso nel Mar Mediterraneo, compreso il bacino dell'Adriatico. Si riconosce dal corpo schiacciato lateralmente, mentre la testa risulta essere di grandi dimensioni. Una delle peculiarità di questa tipologia di pesce è la forma della prima pinna dorsale, composta da tre raggi spinosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guida per riconoscere il pesce balestra e il barracuda. Che forma hanno, dove vivono e quanto sono pericolosi

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