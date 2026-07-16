Gli allevamenti di pesce stanno affrontando un problema legato alle acciughe. Il Perù ha deciso di sospendere temporaneamente la pesca di questo pesce, causando una riduzione dell’offerta. Questa decisione potrebbe portare a un aumento dei prezzi del pesce nei supermercati, anche nei paesi più lontani. La sospensione riguarda le aree di pesca per motivi ambientali e di gestione delle risorse. La misura è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

Con un effetto a catena, la decisione del Perù di sospenderne la pesca potrebbe far aumentare i prezzi del pesce anche nei nostri supermercati Gli allevamenti di pesce sono alle prese con un aumento globale dei costi, causato anche da un fattore all’apparenza secondario: la decisione del Perù di sospendere la pesca dell’acciuga peruviana (Engraulis ringens), a causa del fenomeno climatico noto come El Niño. Gli effetti di questa scelta mostrano bene come, in un mercato interconnesso, problemi locali possono avere ripercussioni globali. Le acciughe sono uno degli ingredienti più usati per gli alimenti negli allevamenti di pesce, e il Perù è di gran lunga il principale produttore: pesca quasi il 40 per cento delle acciughe a livello mondiale, più della Cina (12 per cento) e del Messico (10 per cento), per esempio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli allevamenti di pesce hanno un problema a forma di acciuga

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