Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato di essere pronto a difendersi in risposta alle minacce provenienti dall’Iran. La comunicazione arriva dopo che il nuovo premier ha confermato l’uso delle basi militari britanniche da parte degli Stati Uniti per operazioni contro l’Iran. La situazione si è inasprita dopo le dichiarazioni di Teheran, che ha rivolto minacce nel contesto della decisione britannica.

La Gran Bretagna è “pronta a difendersi”. È il messaggio lanciato dal Ministero della Difesa britannico in risposta alle minacce arrivate da Teheran dopo la decisione del nuovo premier Andy Burnham di confermare l’utilizzo delle basi militari britanniche da parte degli Stati Uniti per le operazioni contro l’Iran. Teheran aveva definito la scelta un “atto di aggressione”, annunciando possibili “conseguenze” nei confronti di Londra. “Le nostre forze armate sono pronte a proteggerci da qualsiasi tipo di attacco, sia sul nostro territorio che dall’estero. Siamo pronti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a difenderci”, ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - La Gran Bretagna avverte l’Iran, “pronti a difenderci da qualsiasi attacco”

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