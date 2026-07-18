Iran la guerra in diretta | Teheran sospende impegni dell’intesa con Usa Kuwait | Stop ad attacchi Pronti a difenderci

L'Iran ha annunciato di aver sospeso gli impegni previsti nell'accordo con gli Stati Uniti. Nel frattempo, le forze armate iraniane hanno confermato di aver lanciato attacchi con droni contro basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il governo iraniano non ha fornito dettagli sul numero di droni usati o sui danni causati. Le autorità locali nei paesi colpiti hanno riferito di misure di sicurezza rafforzate e di aver adottato procedure di difesa. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali vittime o conseguenze.

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