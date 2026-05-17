Iran attacco con droni vicino a centrale nucleare negli Emirati Netanyahu | Pronti a qualsiasi scenario – La diretta

Nella tarda mattinata di oggi, un incendio si è verificato all’esterno di una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in seguito a un attacco con droni. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno intervenuto per gestire la situazione. Il governo degli Emirati ha riferito che non ci sono state vittime e che l’incidente non ha compromesso la sicurezza dell’impianto. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha dichiarato che il paese è pronto a qualsiasi scenario.

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