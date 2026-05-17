Iran attacco con droni vicino a centrale nucleare negli Emirati Netanyahu | Pronti a qualsiasi scenario – La diretta
Nella tarda mattinata di oggi, un incendio si è verificato all’esterno di una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in seguito a un attacco con droni. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno intervenuto per gestire la situazione. Il governo degli Emirati ha riferito che non ci sono state vittime e che l’incidente non ha compromesso la sicurezza dell’impianto. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha dichiarato che il paese è pronto a qualsiasi scenario.
Si rinnova la tensione in Medio Oriente. Nella tarda mattinata di oggi un attacco con droni ha provocato un incendio all’esterno di una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le fiamme sono divampate in un generatore elettrico esterno al perimetro della centrale di Barakah, ad Al Dhafra; per quanto non siano stati segnalati né vittime né feriti, l’ Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha espresso forte preoccupazione. A livello politico, fonti anonime fanno sapere che Israele si starebbe coordinando con gli Stati Uniti per la possibile riresa degli attacchi contro Teheran. “ Oggi parlerò con Donald Trump”, ha fatto sapere il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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